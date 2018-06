Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroPiazza del Popolo come Sanremo. Quattro serate in cui la musica impazza e manda in delirio il pubblico. Da venerdì a lunedì un cast di grande spessore sfila sul palcoscenico del Wind Summer Festival. Tra gli italiani spiccano big come il redivivo Luca Carboni, tornato al successo con il brano Una Grande Festa. E ancora Max Pezzali, Mario Biondi, Malika Ayane, i trionfatori di Sanremo Fabrizio Moro, Ermal Meta e Ultimo (i primi due però canteranno separati), Thegiornalisti che ormai non sbagliano più una canzone (l'ultima Felicità puttana, dal titolo un po' osé). Poi ci sono veterani come Loredana Bertè che si esibirà con Boomdabash, Noemi, Emma, Anna Tatangelo, Dolcenera, Annalisa, Benji e Fede, Bianca Atzei, Francesca Michielin, Nina Zilli. Tra le band Lo Stato Sociale, Maneskin e Le Vibrazioni. E ancora Negrita, Nesli, Elodie, Michele Bravi, Guè Pequeno, Dark Polo Gang, Briga, Riki, Alessio Bernabei, Lorenzo Fragola, Takagi & Ketra, Diodato, Cosmo, Emis Killa, Ghali, Achille Lauro con Clementino e Rocco Hunt. I figli dei talent Biondo, Carmen, Enrico Nigiotti e Irama, fresco vincitore di Amici. Tra gli artisti internazionali spiccano Bob Sinclair col suo nuovo singolo in anteprima, Alice Merton, Cnco, Ofenbach, Lost Frequencies. Alla fine ci sarà un vincitore a cui verrà assegnato il Premio Radio 105.Piazza del Popolo appartiene al Grande Slam della musica. Gli altri palcoscenici sono il Festival di Sanremo, il Concertone del Primo Maggio, l'Arena di Verona con i Wind Music Awards trasmessi da Raiuno e il Power Hits Estate del 3 settembre (il nuovo Festivalbar targato Rtl 102.5). Quest'anno la padrona di casa del Wind Summer Festival di Canale 5 è Ilary Blasi, affiancata da Rudy Zerbi e Daniele Battaglia - speaker di Radio 105 e figlio del Dodi dei Pooh - alla sua seconda conduzione.«Sono emozionato più oggi - confessa Battaglia che l'anno scorso perché con Alessia Marcuzzi mi sentivo a casa. Adesso ho l'onore di collaborare con Ilary Blasi, grande professionista ma si tratta di una prima volta». Le serate andranno in onda in prima serata su Canale 5 in quattro lunedì di luglio. «Si tratta di un evento sottolinea Battaglia come tutte le volte che la musica sbarca in tv. Alla radio invece è diverso perché le canzoni sono la quotidianità».riproduzione riservata ®