Cogresso ASCO tumore al seno metastatico: buone notizie per le donne

CHICAGO - Novità per il trattamento del tumore al seno metastatico, inclusi il carcinoma mammario triplo-negativo PD-L1-positivo e il carcinoma mammario HER2-positivo.

I dati presentati da Roche al congresso di oncologia ASCO di Chicago comprendono i risultati della seconda analisi ad interim della sopravvivenza globale dello studio di fase III Impassion130 sull'immunoterapico atezolizumab in associazione alla chemioterapia per il trattamento iniziale di pazienti con tumore al seno triplo-negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico.

Questi dati sanciscono l'ingresso della prima immunoterapia nel trattamento del carcinoma mammario, confermando l'efficacia di atezolizumab e aprendo nuove opportunità per la pratica clinica. Non esistono altri dati da studi di fase III con immunoterapici anti PD-(L)1 nel trattamento di questo tipo di tumore. Inoltre, per il carcinoma mammario HER2-positivo, sono stati anche presentati i risultati dell'analisi finale dello studio di fase III CLEOPATRA, in cui sono stati valutati l'efficacia a lungo termine e la sicurezza di pertuzumab in associazione con trastuzumab e chemioterapia con docetaxel nelle pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2-positivo non trattato in precedenza.(A.Cap.)

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

