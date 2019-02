Cogne, Franzoni libera: ha scontato la sua pena

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Annamaria Franzoni è una donna libera. Era stata condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni, avvenuto a Cogne il 30 gennaio 2002. La Franzoni ha pagato il suo conto con la giustizia e torna libera con mesi di anticipo, per buona condotta. Era stata condannata in via definitiva la sera del 21 maggio 2008, quando la Corte di Cassazione confermò la sentenza della Corte di appello di Torino. La Franzoni è rimasta nel carcere di Bologna fino al 2014 ed è poi passata ai domiciliari, a Ripoli. Aveva già ottenuto il beneficio del lavoro esterno in una coop sociale e permessi per stare a casa con i due figli. La donna si è sempre proclamata innocente. «Ora la signora Annamaria spera di cadere nell'oblio non solo per se stessa ma anche per la sua famiglia», ha dichiarato il legale Paola Savio. (J.Per.)