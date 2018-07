Coez, istruzioni per l'uso

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Più di cinquanta milioni di visualizzazioni tra YouTube e Vevo, 273.746 follower du Facebook, 515.000 su Instagram. Questi i numeri di Coez, uno dei più originali esponenti di un moderno cantautorato che sa evocare un immaginario di grande forza. Il rapper (al secolo Silvano Albanese) salirà sul palco di Rock in Roma a Capannelle domani. In scaletta gli inediti dell'ultimo album - Faccio un casino - doppio Platino piazzatosi per settimane ai primi posti della classifi Fimi/Gfk. Un album caratterizzato da uno stile capace di muoversi con disinvoltura tra pop e rap. Il live tour è però, per l'artista, un modo per condurre un excursus dei successi e dei brani di tutta la sua carriera.In previsione di una sostenuta affluenza di pubblico le porte saranno aperte ale 12 e gli organizzatori hanno pubblicato on line un vademecum per garantire l'accesso sicuro su www.rockinroma.com/coez/info-utili/