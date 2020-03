Coez è Nella casa: «Collegatevi, vi svelo come nascono le mie canzoni

ROMA - Coez è sulla cresta dell'onda e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ieri su Instagram ha annunciato il suo nuovo progetto, a cui lavora da due anni. Si chiama Nella casa e lo scopo dell'artista è «rendervi partecipi del processo creativo che sta dietro ad una canzone». Come? «Dal 15 marzo mi chiuderò in una casa allestita a studio di registrazione e ogni inizio settimana ci sarà un ospite o più di uno col quale scriveremo un pezzo inedito che uscirà la domenica seguente», scrive il cantante.

In poche ore il post ha ricevuto decine di migliaia di like. Poi, Coez, al secolo Silvano Albanese, si è reso disponibile a rispondere alla pioggia di domande dei suoi follower, svelando altri dettagli. Il progetto durerà quattro settimane e i fan potranno seguire il tutto tramite dirette Instagram e YouTube preannunciate. I pezzi che usciranno dalla Casa, per il momento, restano slegati dalla produzione canonica di Coez, che precisa: «È ancora presto per parlare di un nuovo album».

Fra gli artisti che collaboreranno ci saranno sia nuovi featuring che vecchie collaborazioni del rapper campano. Le tracce che usciranno dalla Casa verranno pubblicate sulle piattaforme streaming insieme ad altri contenuti inediti sui suoi canali ufficiali, con cui terrà i fan in costante aggiornamento.

Il 2020 continua dunque ad essere un periodo d'oro per Coez, che a gennaio è stato scelto da Spotify Italia come primo italiano per lanciare il format Spotify Singles e a febbraio è stato fra i super-ospiti di Sanremo. Con l'arrivo dell'estate, partirà anche il tour che lo vedrà calcare i palchi di tutta Italia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

