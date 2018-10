Codacons attacca «È strage di pedoni»

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ormai siamo in presenza di una strage di pedoni a Roma». Lo afferma in una nota il Codacons, commentando l'incidente avvenuto ieri in Via Trionfale, dove un 80enne è stato investito da un'auto e versa in gravi condizioni. «Si tratta del quarto incidente grave in soli quattro giorni, e ancora una volta coinvolge un pedone investito mentre attraversava la strada - afferma il presidente Carlo Rienzi - Una escalation di incidenti, feriti e morti sulle strade della capitale dovuta principalmente alla totale mancanza di controlli: per le vie di Roma regna l'anarchia, e sempre più spesso si vedono automobili sfrecciare a velocità elevata e non rispettare le più basilari norme del Codice della strada. Una situazione resa ancor più pericolosa dallo stato disastroso dell'asfalto, tra buche e strisce pedonali invisibili che rendono le strade di Roma sempre più terreno di morte». Di fronte a questa «strage di pedoni», il Codacons si chiede «che fine abbiano fatto i 350 nuovi vigili urbani assunti dal sindaco Raggi solo lo scorso giugno».