Cocaina e anfetamine in auto Arrestato il pusher-grossista

Sofia Unica

Si stava recando sul posto di lavoro, dove era impiegato come cameriere, quando è stato fermato da una pattuglia di Carabinieri della stazione di Roma Città Giardino, per un normale controllo, ed è stato arrestato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

Erano da poco passate le 17, quando i militari hanno intimato l'alt ad un 22enne romano, alla guida della sua utilitaria: insospettiti dall'atteggiamento infastidito e nervoso del giovane cameriere, i militari hanno deciso di approfondire il controllo. Nelle tasche dei pantaloni del giovane, i carabinieri hanno rinvenuto 2 dosi di cocaina e la somma contante di circa 520 euro, mentre, occultate all'interno dell'abitacolo, i militari hanno trovato altre 22 dosi della stessa sostanza e 4 grammi di metanfetamine. Arrestato e portato in caserma, il 22enne pusher è stato accompagnato presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari, dove attenderà di essere sottoposto al rito direttissimo.

