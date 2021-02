Cnel, 587 contratti collettivi di lavoro ancora da rinnovare

I contratti collettivi nazionali di lavoro depositati nell'Archivio nazionale dei contratti pubblici e privati del Cnel, aggiornato al 31 dicembre 2020, sono 935. Di questi, 587 sono scaduti (62,8%) e riguardano oltre 10 milioni di lavoratori, mentre 348 (37,2%) sono ancora in corso di validità. Nel secondo semestre del 2020 si registrano 23 nuovi accordi mai censiti in precedenza.

È quanto emerge dal 12° Report periodico dei contratti collettivi del Cnel . A giugno 2020 la percentuale dei contratti nazionali scaduti era del 61,6%, mentre i vigenti erano il 38,4%. E sono 104 i contratti con scadenza nel corso del 2020 non ancora rinnovati al 31 dicembre, mentre scadranno ulteriori 148 nel 2021. Nel settore edile invece sono stati rinnovati diversi accordi. Al punto che - sottolinea Edilcassa Lazio - «nella sola regione il lavoro è cresciuto dl 20% anche se ora si arriva al paradosso che manca la manodopera per rendere strutturale la crescita».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 05:01

