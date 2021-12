Clown e disegni alle pareti per vaccinare i bambini

Patch Adams in corsia e disegnini da appendere alle pareti: così Roma si prepara ad accogliere i bambini tra i 5 e gli 11 anni per il vaccino anti-Covid. Verrà somministrato Pfizer in dosi ridotte rispetto agli adulti. La Regione Lazio sta organizzando i punti di somministrazione e l'avvio delle prenotazioni, a partire dal 13 dicembre, attraverso la piattaforma Salute Lazio con il codice fiscale del genitore. Saranno allestiti mini-hub su misura di bambino in tutte le Asl, 78 nella regione e circa 50 solo a Roma, dove i piccoli troveranno ad accoglierli pediatri, medici specialisti, infermieri e anche i clown per creare un ambiente allegro e rassicurante. La campagna vaccinale è dedicata ad un totale di 230mila bambini: è già iniziata ieri una campagna informativa con l'aiuto dell'ospedale Bambino Gesù per informare e sensibilizzare i genitori. La Regione può contare su un'organizzazione ben collaudata per gli adulti, che hanno superato la soglia del 94% con doppia dose e dell'88% degli over 12 sempre in doppia dose. Va avanti anche la somministrazione della terza dose ora al 15%. (L.Loi.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

