Clodio, svastiche e saluti nazisti al funerale

Un drappo rosso con la svastica al centro a coprire la bara e un gruppo di militanti di estrema destra schierati per il saluto fascista. Sono queste le immagini amatoriali riprese ieri con il telefono da uno dei balconi di fronte al sagrato della chiesa di Santa Lucia. Il video è stato pubblicato dalla testata online Open. Le immagini sono state girate sulla circonvallazione Clodia, dove il funerale di Alessia Augello, ex militante di Forza Nuova, si è trasformato in una commemorazione neofascista. Per ricordare la donna di 44 anni, deceduta il 7 gennaio 2022 in seguito a una trombosi, sono accorsi alla parrocchia di Santa Lucia diverse decine di militanti che, invocando il nome di Alessia, hanno risposto «Presente!». La Digos avrebbe individuato i militanti di estrema destra che hanno dato vita alla cerimonia.



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

