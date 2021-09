Clodio e Marconi, la raccolta speciale non c'è stata

In merito all'articolo pubblicato ieri da Leggo L'Ama annulla raccolta speciale: niente domenica straordinaria a Clodio e Marconi, l'Ama fa sapere che: non è stato possibile allestire le due eco-stazioni, inizialmente previste a piazzale Clodio e a lungotevere di Pietra Papa (Marconi ndr), per sopraggiunti motivi logistici assolutamente non dipendenti e imputabili all'azienda. La raccolta straordinaria si è svolta regolarmente negli altri siti previsti. Tuttavia nell'articolo viene già specificato che l'annullamento delle due tappe era dovuto a motivi logistici ma si evidenziava anche che i cittadini non erano stati avvisati: tant'è che sulla pagina social di Roma Capitale ieri sera, 27 settembre, era ancora presente il post con i due appuntamenti per domenica 26. La nota informativa con i siti effettivi assicura Ama - sono state immediatamente comunicate nell'homepage di www.amaroma.it: lì erano indicati i siti confermati ma non quelli cancellati.



Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

