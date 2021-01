Clochard muore in piazza San Pietro

Dieci senzatetto morti in appena tre mesi: è questo il triste dato che emerge a Roma dopo il decesso di un clochard di 46 anni, trovato senza vita all'alba di ieri vicino piazza San Pietro. Si chiamava Edwin ed era di origini africane: la causa della morte potrebbe essere l'ipotermia o un malore legato alle precarie condizioni di salute.

Anche il cardinale Konrad Krajewski, l'elemosiniere del Vaticano, ha voluto ricordare Edwin: «L'ho conosciuto, è morto solo senza mai cercare aiuto. Abbiamo cercato di aiutarlo in tanti modi, ma era schivo e non si lasciava aiutare. Sono molto dispiaciuto e non si lasciava aiutare». L'ennesimo decesso legato al freddo e alla povertà colpisce la Capitale, dove i tanti appelli rivolti al Comune sono caduti nel vuoto. Solo pochi giorni fa, i cittadini e alcune associazioni come la Comunità di Sant'Egidio e Nonna Roma, avevano chiesto all'amministrazione Raggi di aprire le stazioni della metro di notte, per ospitare i clochard che rischiano di morire per l'esposizione a temperature glaciali. C'era stata anche una manifestazione a Conca d'Oro, con lo slogan: «Non si muore di freddo, ma d'indifferenza». Al di là delle singole iniziative dei municipi, tuttavia, le richieste sembrano essere cadute nel vuoto.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 05:01

