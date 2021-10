Cleo, i rapitori visti fuggire su un'auto

La polizia australiana non ha più dubbi: Cleo Smith, la bimba di 4 anni sparita dalla tenda dove dormiva insieme ai genitori e alla sorellina in una remota località sulla costa occidentale, è stata rapita. Due testimoni hanno riferito agli investigatori - che da nove giorni stanno setacciando un'area di mille chilometri intorno al Quobba Blowholes camping in quella che è la più imponente ricerca di persona scomparsa della storia australiana - di aver visto fra le 3 e le 3,30 del 16 ottobre un'auto che svoltava nella strada principale da quella secondaria proveniente dal campeggio. L'appello della polizia è che quell'automobilista notturno si presenti per spiegare che cosa ci facesse in giro a quell'ora. Ma se si tratta davvero del rapitore, come gli inquirenti suppongono, difficile che si presenti.

La polizia ha anche promesso un milione di dollari a chi dia informazioni che portino al ritrovamento di Cleo, svanita con il suo sacco a pelo rosso mentre i genitori dormivano a fianco a lei nella tenda. (G.Obe.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 05:01

