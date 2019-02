Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiX Factor, la finale di Sanremo Giovani e ora un Ep. È un percorso in costante Evoluzione, quello di Diego Conti, 23 anni, da Patrica, Frosinone. Tanto che ha deciso di intitolare proprio così il suo primo Ep.Come nasce questo disco?«Sognavo questo Evoluzione da tanto tempo. Sono entrato in studio 4 mesi fa con il mio produttore Mark Twain e la prima canzone che è nata è stata proprio Tre Gradi...»....il pezzo portato a Sanremo Giovani. Lusingato dei complimenti della Mannoia?«È stato il momento più bello di tutta la serata. È stato magico riportare a Sanremo una canzone che avevo scritto proprio lì, un anno fa».Definisce la sua musica cross-pop? Che cos'è?«È una formula che abbiamo creato io e Mark in studio, ma più che un genere musicale è uno stile di vita. Volevo portare nelle mie canzoni il tema della bellezza dell'incontro, con popoli di culture, religioni, abitudini diverse».Da Calcutta a Mannarino, il Lazio sta diventando una regione musicalmente ricca?«Sì, e sono orgoglioso di portare anche l'esperienza del mio paese. Poi c'è Roma, città di contrasti tra bellezza e brutture. C'è una scena molto viva, di persone che vivono sulla propria pelle delle storie, le scrivono e le cantano. C'è più libertà di qualche anno fa».Le sono piaciute le scelte di Baglioni per la gara?«Moltissimo. È stato rivoluzionario, epocale. Sarà emozionante vedere tanti artisti indie sul palco dell'Ariston, da Motta ai Zen Circus ad Achille Lauro, a ospiti tipo Manuel Agnelli, Sottotono e Calibro 35».Si è discusso molto delle dichiarazioni di Baglioni sui migranti. Per lei è giusto che un artista prenda posizione su temi politici?«Sì, assolutamente. Ho scritto un brano che si chiama Clandestino, in cui dico cose simili. L'umanità è tutta clandestina, al di là del colore della pelle, della religione e della posizione sociale. Salvare vite umane è la prima cosa da fare».Prossimi progetti?«Il 1° febbraio uscirà Per l'ultima volta, la canzone che avevo per l'Ariston. È una ballata romantica, un po' triste».claudio.fabretti@leggo.it