Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiUna fiaba di cinquant'anni, da festeggiare in tour. Il 2 febbraio 1968, nel tempio rock del Marquee Club a Londra, i Jethro Tull si esibivano per la prima volta con questo nome. Stasera, Ian Anderson festeggerà sul palco l'anniversario d'oro della sua storica band, presentando il meglio del suo repertorio, in uno dei concerti più attesi del luglio stellare dell'Auditorium.Sarà una sorta di viaggio musicale a ritroso, in compagnia di hit immortali degli anni 70, come Locomotive Breath, Aqualung, Thick As A Brick, Too Old to Rock And Roll: Too Young To Die e tante altre, oltre ad alcuni brani della produzione più recente.L'instancabile Anderson, il pifferaio magico della compagnia, sarà ancora una volta alla testa del gruppo per trascinare il pubblico con il suo flauto traverso, che ha griffato un pezzo di storia del rock d'oltremanica, tra multiformi suite, assoli incendiari e grandiose aperture melodiche. Una leggenda nata in Inghilterra all'ombra del blues, per poi volgere rapidamente verso il nascente prog-rock, con il flauto di Anderson a imperversare in splendidi arabeschi armonici e in clamorosi stacchi, in un lungo slalom dalla classica al folk-rock, dal prog al jazz-rock al folk.Un viaggio musicale planetario, quello dei Tull da Blackpool, che ha già fatto tappa in più di 40 paesi del mondo, con oltre tremila concerti e più di 65 milioni di dischi venduti. Alla Cavea, Anderson sarà accompagnato dai musicisti della Tull band più special guest virtuali.Per l'occasione la Parlophone ha da poco pubblicato due importanti raccolte: 50 For 50, un cofanetto di tre cd con 50 tracce selezionate dallo stesso Anderson per rappresentare tutti i 21 album in studio dei Jethro Tull; e 50th Anniversary Collection una compilation che racchiude il meglio della formazione britannica in un unico cd e in un Lp (quest'ultimo in uscita il 31 agosto). La locomotiva di Anderson, insomma, sbuffa ancora, incurante delle mode e dell'età.riproduzione riservata ®