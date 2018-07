Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiUn attore, una maschera, un uomo che ha cambiato codici e lessico della comicità italiana. Paolo Villaggio scompariva un anno fa (3 luglio 2017) lasciando un grande vuoto tra i fan di Fantozzi, Fracchia, Kranz e tutti i suoi storici personaggi. Il mondo dello spettacolo oggi lo ricorda con una serie di iniziative. In tv, anzitutto. Alle 22.10 in prima visione su Sky Arte, andrà in onda La voce di Fantozzi. Diretto da Mario Sesti, il docufilm raccoglie interviste a colleghi (tra gli altri, Diego Abatantuono, Renzo Arbore, Lino Banfi, Roberto Benigni, Dario Fo, Anna Foglietta, Fiorello) e compagni di viaggio come Milena Vukotic (Pina Fantozzi), Plinio Fernando (Mariangela Fantozzi), Paolo Paoloni (Mega Direttore Galattico) e Clemente Ukmar (controfigura di Villaggio in tutti i film di Fantozzi) nei panni dei personaggi storici della saga fantozziana.Rai Cultura, invece, propone Paolo Villaggio, un genio chiamato Fantozzi, uno speciale di Flavia Ruggeri, in onda alle 18.55 su Rai Storia. È il ricordo di un grande artista che ha saputo attraversare con intelligenza vari registri dal comico, al sarcastico, al tragico.Ma per ricordare la saga del ragioniere più celebre d'Italia è stato anche organizzato un reading a Roma (cinema Savoy, dalle 19), con oltre venti attori affiancati da registi, giornalisti e scrittori - alla presenza di Maura, Elisabetta e Piero Villaggio - che si alterneranno sul palco per la lettura integrale de Il secondo tragico libro di Fantozzi. Tra i protagonisti, Luca Barbareschi, Alessandro Haber, Edoardo Leo, Enrico Mentana, Neri Parenti, Andrea Roncato, Carlo Verdone e Milena Vukotic.