Claudio Fabretti

Roma riparte da Zero. Sta per concludersi proprio là dove era iniziato il viaggio live del Re dei Sorcini. Lo Zero il Folle in tour era partito infatti lo scorso novembre con ben sei date al Palazzo dello Sport di Roma, ed è esattamente nella stessa location che andrà in scena il gran finale, con il doppio appuntamento di domani e venerdì.

In scaletta, i brani di punta di questo ultimo capitolo discografico: canzoni come Mai più da soli, La vetrina, Viaggia, la title track Zero il folle, Quanto ti amo. Ma non mancheranno anche tante hit che hanno costellato quasi mezzo secolo di Zerofollia, tra cui Cercami, Triangolo, Il cielo, Il carrozzone, Sogni di latta, Si sta facendo notte e tante altre.

«È uno spettacolo d'arte varia. Come potrebbe essere diversamente per uno come me?» ha spiegato alla vigilia del tour Renato, che ha allestito uno show-kolossal, con sorprese musicali, scenografiche e coreografiche, per stupire il suo pubblico.

L'album Zero il Folle è stato pubblicato con 4 folli cover, che vanno a comporre Z E R O. Quattro immagini che, insieme, rappresentano visivamente il disco, con la creatività e la follia che contraddistinguono il Re dei Sorcini. Il contenuto, invece, sono 13 canzoni in cui rivendica il suo essere «portatore sano di coraggio», affrontando senza giri di parole alcune delle questioni d'attualità più calde. A partire dalla dipendenza dalle tecnologie e dai social: «A Facebook preferisco il citofono» - sintetizza da par suo, ammonendo: «Ai concerti non violentate le vostre pupille dentro quei quadratini, guardate lo spettacolo con i vostri occhi, non attraverso i telefonini». Zero fotografa in maniera impietosa, a tratti malinconica e introspettiva, ma mai vittimistica, il mondo di oggi: l'ambiente, l'alienazione da nuove tecnologie, la morte, la crisi delle nascite e la fuga dei cervelli, l'aborto, Dio e la fede.

Il disco e il tour arrivano in un momento cruciale della sua carriera. «Zero era diventato troppo invadente, l'ho dovuto rimettere a posto - ha raccontato - Ma ormai dormiamo nello stesso letto e usiamo lo stesso rasoio. Devo tutto a lui, mi ha strappato a 15 anni dalla noia, facendomi cambiare vita».

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

