Claudio Fabretti ROMA - «È stata una riunione tra amici con le nostre

ROMA - «È stata una riunione tra amici con le nostre musiche». Come un party tra nostalgici di quelle colonne sonore del cinema di genere anni 70-80 di cui Guido e Maurizio De Angelis, per gli amici Oliver Onions, sono stati tra protagonisti più attivi. Ora i due fratelli sono tornati con Future Memorabilia (in uscita domani) che raccoglie alcuni dei loro temi più celebri, con tanto di featuring di imprevedibili ospiti.

Come avete convinto Baglioni e Paradiso a cantare con voi?

«Sono entrambi nostri amici. Claudio lo conosciamo fin dai tempi del suo primo singolo Favola Blu di cui curammo gli arrangiamenti. Aveva già cantato Sandokan sul suo disco di cover Anime in gioco. Anche Tommaso ci è sempre stato vicino, ci considera un esempio: ci siamo divertiti a tornare insieme nella giungla di Orzowei».

E non finisce qui...

«No! Siamo riusciti anche a far riunire Elio e Le Storie Tese, che cantano nel coro dei pompieri di Altrimenti ci arrabbiamo, mentre Elhaida Dani, la Esmeralda di Notre-Dame de Paris, interpreta We Believe In Love».

Ne approfitterete per fare un tour?

«Sì, già sicure due date ad aprile 2022: il 7 a Milano (Arcimboldi) e l'11 a Roma (Brancaccio). Suoneremo i brani del disco più altri pezzi celebri del nostro repertorio».

Un repertorio sterminato. In tanti ad esempio non conoscono la vostra grande produzione per i film poliziotteschi...

«Già, siamo affezionati a quei brani. Sembravano dover morire con la fine di quella stagione, invece grazie a YouTube sono risorti. Ad esempio, Goodbye My Friend (da Il cittadino si ribella) è stata ripresa nella colonna sonora di Faster di George Tillman Jr.. Ci consentivano di sperimentare: chitarre distorte, archi, psichedelia, funky».

Come nacque Sandokan?

«Era il richiamo della foresta, doveva dare la carica a tutti: usammo gli archi, i sitar, per calarci nell'ambientazione esotica della Malesia».

Cosa ricordate della lunga collaborazione con Bud Spencer e Terence Hill?

«Una grande amicizia. Lavoravamo insieme, scherzavamo ogni giorno sul set. Facevamo sentire loro le musiche e ci davano i loro pareri. Ora che purtroppo il grande Bud ci ha lasciato, siamo sempre in contatto con Terence, abbiamo fatto tanta strada insieme». (Versione estesa su Leggo.it)



