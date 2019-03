Claudio Fabretti

Roma e Milano tappezzate di manifesti misteriosi. Con versi a caratteri cubitali, tipo: «Non voglio mai quello di cui ho bisogno». Oppure: «Siamo in isolamento ma con un'isola dentro». O ancora: «Vorrei fosse domenica» e «Non basta un elastico per tenerci insieme». E infine l'interrogativo essenziale: «L'amore come va?».

Sono i testi di una campagna anonima che sta occupando intere facciate di palazzi, giganteschi cartelloni pubblicitari e perfino autobus del trasporto pubblico locale. Ma nessuno sa di cosa si tratti. Il mistero, insomma, è fitto: nessuno ha visto quando e come sono stati affissi, né ha chiesto spiegazioni agli autori della strana campagna.

E tornano così alla mente altre iniziative analoghe, come quella che nel 1985 lanciò Tommy Hilfiger - all'epoca semplice designer freelance che si rivolse con un budget di 200mila dollari a George Lois. Ne nacque una specie di gioco dell'impiccato: c'era scritto I 4 più grandi stilisti maschili americani sono R, L, P, E, C, K, T, H. Il pubblico riusciva a indovinare il nome dei primi tre (Ralph Lauren, Perry Ellis e Calvin Klein) ma non l'ultimo. In basso c'era il logo del meno conosciuto dei 4, Tommy Hilfiger, accompagnato da un testo che lo presentava.

Chi sarà ora l'autore della misteriosa campagna su Roma e Milano? Leggo promette che andrà a fondo nelle indagini...

