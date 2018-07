Claudio Fabretti Ringo sotto le stelle con la sua band All Starr. E la seconda

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiRingo sotto le stelle con la sua band All Starr. E la seconda erre non è di troppo, perché sta a legare proprio l'ex-Beatle con il gruppo d'eccezione che lo accompagna da anni in tour. Un'alchimia speciale, che si diffonde naturalmente sul palco, dove l'ex-batterista dei Fab Four proporrà i tanti classici del suo repertorio, ma anche i pezzi del nuovo album a suo nome, Give More Love, oltre a quelli dei suoi stellari compagni di palco.Dopo sei anni con la stessa formazione, Ringo dà il benvenuto al ritorno nel gruppo di Colin Hay (Men At Work) alla chitarra e al nuovo bassista Graham Goudman dei 10CC (la band del superclassico I'm Not In Love). Hay e Gouldman si uniscono così ai componenti storici della All Starr Band: Steve Lukater (Toto) alla chitarra, Gregg Rolie (Santana, Journey) alle tastiere, Warren Ham (Kansas) al sassofono, tastiere e percussioni e Gregg Bissonnette (David Lee Roth) alla batteria.Quella di Starr è una vicenda quasi paradossale nella storia del rock. Oscurato dal talento debordante dei tre compari - Paul McCartney, John Lennon e George Harrison - è sempre stato considerato l'anello debole dei Fab Four, il meno dotato sia tecnicamente sia come abilità compositiva. Non è un caso che siano pochissimi, nel canzoniere del quartetto, gli episodi accreditati a suo nome. Eppure l'importanza del suo ruolo negli equilibri interni beatlesiani è stata sempre riconosciuta dai suoi compagni di viaggio, così come la sua abilità di batterista è stata riconosciuta da diversi mostri sacri del rock.Dopo la gloriosa esperienza nei quattro di Liverpool, Starr ha intrapreso una lunga carriera di cantante, cantautore e batterista. Con un'attenzione speciale per generi come blues, soul, country, honky-tonk e rock'n' roll. Particolarmente attivo negli anni 70, come i suoi ex sodali nei Beatles, negli Ottanta e Novanta ha un po' diradato le sortite in studio per tornare a incidere con una certa regolarità solo a partire dal 2008. Memorabile è rimasto anche il suo ricongiungimento con Paul McCartney nel 1997, quando suonò la batteria e co-scrisse un brano nell'album della riscossa di Macca Flaming Pie.A Roma, proporrà un concerto all'insegna del divertimento e delle hit. «Sebbene nessuna delle canzoni abbia meno di 30 anni, non è una performance nostalgica - ha scritto People Magazine - La nostalgia implica qualcosa di statico, irrilevante e vagamente frivolo. No, Ringo Starr e la sua allegra band sono troppo vivaci per questo e il messaggio di pace e amore che cantano è ancora importante oggi».riproduzione riservata ®