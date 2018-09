Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio Fabretti«Racconto la fine di una relazione e la voglia di una ragazza di riprendere in mano la sua vita. Vorrei che in tante aprissero gli occhi di fronte a uomini che non le amano e le trattano come oggetti». Chioma afro e piglio deciso, Symo le canta a tutti. Romana cresciuta in borgata, con radici africane (il padre è eritreo, la mamma etiope), la venticinquenne cantautrice ha dato vita a un sound particolare, che mescola afro-beats, elettronica e R'n'B. E ha appena pubblicato un nuovo singolo, che si intitola proprio Non mi hai amata.Un brano pop, ma con tanto R'n'B...«È la mia particolarità: qualsiasi pezzo lo trasfiguro con il rhythm and blues. Non so farne a meno».E non è la prima volta che si occupa di donne e dei loro diritti...«Sì, l'ho fatto ad esempio in Donna allo specchio, una canzone che trattava il tema della violenza sulle donne. Vorrei che ci fosse più sensibilità su questo tema».Poi ci sarà anche un album?«Per ora sto cercando di far uscire singolo dopo singolo, l'album arriverà appena i tempi saranno maturi. Sono chiusa in studio con dei veri musicisti, sto scoprendo una nuova esperienza e anche un po' me stessa».Come vive il rapporto tra le sue origini africane e la sua Roma?«Benissimo, per me è un arricchimento. Sento molto il peso delle mie origini, avendo vissuto anche con mia nonna in famiglia. Ma Roma è la mia casa».Infatti ha cantato anche Sora Rosa con Antonello Venditti...«Sì, è stata una favola. Avevo pubblicato una cover su YouTube di quel brano. Venditti l'ha vista e mi ha voluto per aprire il suo concerto. E io non ci ho pensato due volte: mi sono ritrovata a cantare da perfetta sconosciuta davanti a dodicimila persone».Le piacerebbe partecipare a un talent?«Ci ho anche provato, è una vetrina importante. Però, a dirla tutta, preferirei farcela da sola, con i miei concerti e le mie canzoni».riproduzione riservata ®