Claudio FabrettiLongevo e intramontabile, proprio come le sue canzoni. Burt Bacharach torna in Italia per festeggiare i suoi 90 anni. Stasera si siederà ancora al suo piano, nella meravigliosa cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, per aggiungere un altro tassello alla sua leggenda. Perché vita e arte nella storia del compositore e pianista di Kansas City si sono sempre mirabilmente intrecciate. Anche nei momenti più imprevedibili. È celebre la sua frase «se due persone fanno l'amore, non ci si dovrebbe alzare dal letto per scrivere ciò che ci risuona nella testa e dire: Il sol passa a bemolle, non a la minore. Funziona, baby».Ma Bacharach è così: un vulcano inesauribile di idee, versi e note, che non teme il confronto anche con le audience più difficili, come il pubblico rock del festival di Glastonbury, che pure tributò un'ovazione alla sua performance nel 2015. Il suo pubblico, del resto, abbraccia ormai diverse generazioni, unite dalla fascinazione per il suo carisma di raffinato architetto pop.Il suo repertorio è una miniera di classici intramontabili, da What The World Needs Now a Walk On By, da Do You Know The Way To San Josè a The Look Of Love, da Raindrops Keep Falling On My Head ad Alfie, per citarne solo una parte infinitesimale. Un repertorio che gli è valso numeri stellari: 48 successi da Top 10, nove numeri 1 e oltre 500 composizioni, 3 Oscar, 6 Grammy. E sul palco di Ostia Antica, idealmente, si materializzeranno anche tutte le grandi interpreti che hanno portato al successo quei brani, a cominciare dalla sua musa storica Dionne Warwick a regine pop-soul come Aretha Franklin, Dusty Springfield e Jackie DeShannon.Bacharach ha inventato un modo nuovo di scrivere la canzone pop perfetta, attraverso una lenta ed estenuante attività di arrangiamento e produzione: «Un perfezionista, ci facevamo impazzire a vicenda», dirà il suo storico sodale Hal David nel 2003. «Servirebbe praticamente un corso di musica per saper maneggiare le sue partiture», racconterà invece la Warwick, che Bacharach conobbe durante una seduta di registrazione del 1962 in cui Dionne faceva da corista ai Drifters per Mexican Divorce. Spesso erroneamente scambiati per easy listening, freschi e leggeri come ali di farfalla, i suoi brani nascondono in realtà una malinconia che non lascia scampo, svelano l'inquietudine nascosta dietro la confezione lussuosa del sogno americano.Al netto dei lifting, il suo viso è solcato dalle rughe, oltre che dalle cicatrici della vita (come la tragedia della figlia Nikki, morta nel 2007), il corpo è appena un poco incurvato dal tempo, ma il Signore del pop americano è ancora lì: seduto al piano, a capo chino sui tasti, circondato dalle sue cantanti flessuose e dalle sue orchestre impeccabili, integrate di recente dal giovane figlio Oliver alla tastiera. Ed emoziona ancora. Oggi, come sessant'anni fa.