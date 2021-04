Claudio Fabretti

La musica batte il Covid. Con il piccolo aiuto di cinquemila amici. Ovvero, quanti hanno partecipato al concerto dei Love of Lesbian nel live di Barcellona dello scorso 27 marzo. Un mese dopo, infatti, non risulta «alcun segno di un contagio» acceso dall'evento di massa, uno dei più grandi raduni svoltisi in Europa da inizio pandemia. E gli scienziati parlano apertamente di «esperimento riuscito». Nessun segno, dunque, di una catena di trasmissione partita dagli spalti, né di livelli più elevati di infezione dopo l'evento in Catalogna.

Nei 14 giorni successivi, sono stati diagnosticati 6 casi positivi tra le 4.592 persone che hanno assistito al concerto e poi acconsentito all'analisi dei dati diagnostici, tutti lievi o asintomatici. Di questi 6 casi, per almeno 4 è stato possibile stabilire che l'occasione del contagio non è stato il concerto; inoltre, per tutti è stato riscontrato che non hanno provocato ulteriori contagi. L'incidenza dei contagi corrispondente a questi dati è di 130,7 casi ogni 100.000 abitanti, la metà di quella osservata tra la popolazione generale della stessa fascia d'età a Barcellona nello stesso periodo di tempo.

II concerto di Barcellona ha riunito gomito a gomito circa cinquemila spettatori, tenuti a effettuare un test antigenico prima del concerto e a indossare una mascherina Ffp2 per tutta la durata dello stesso. Inoltre, è stato utilizzato un sistema di ventilazione che garantiva un corretto ricambio dell'aria nel palazzetto che ha ospitato il concerto, il Palau Sant Jordi. Le persone non erano obbligate a rispettare distanziamento fisico. «Questi dati permettono di escludere che il concerto del Palau Sant Jordi sia stato un evento di super trasmissione del Covid», hanno spiegato i responsabili. L'analisi dei dati è stata curata da medici della Fondazione Lotta contro l'Aids e le Malattie Infettive e dell'ospedale pubblico universitario Germans Trias i Pujol e approvata dal servizio di sorveglianza epidemiologica della Catalogna.

Insomma, per la musica dal vivo c'è la concreta possibilità di una via d'uscita, come auspicato anche dalla campagna di Leggo a favore della riapertura dei concerti, con l'hashtag #salviamolamusica e con gli interventi di tanti artisti del settore, da Paolo Belli a Sergio Caputo. Sull'onda di questa richiesta pressante da parte degli artisti era arrivata anche la presa di posizione di Enzo Mazza, ceo di Fimi, la Federazione dell'industria musicale italiana: «Se sarà presto possibile accedere in uno stadio con 16 mila persone per il calcio, dovrà essere possibile anche per un concerto. È una questione di principio, il mondo della cultura non può essere discriminato». Dai risultati del mega-esperimento a cielo aperto di Barcellona, giunge ora un'ulteriore spinta: riaprire alla musica si può. In sicurezza e senza paura.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA