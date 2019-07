Claudio Fabretti

Il suo canto è libero. Lucio Battisti sbarca su Spotify. Si potranno ascoltare in streaming, infatti, i dodici album storici del sodalizio con Mogol. Lo ha deciso il liquidatore della società Edizioni Musicali Acqua Azzurra che custodisce il tesoro del cantautore di Poggio Bustone. Gaetano Presti, il commissario nominato dal Tribunale di Milano, ha formalmente comunicato alla Siae l'estensione del mandato anche all'incasso dei diritti sul web. E così, a 50 anni dal suo primo 33 giri omonimo, uscito nel 1969, uno dei guru del pop italiano diventa fruibile da tutti sulle piattaforme online (oltre a Spotify, anche Apple Music e Deezer) dove oggi si realizza circa metà dei ricavi del mercato discografico.

La decisione di Presti arriva dopo una lunga battaglia legale tra i soci della società Acqua Azzurra: Universal (che detiene il 35% del capitale), Mogol (il 9%) e gli eredi Grazia Letizia Veronese e il figlio Luca (il restante 56%), da sempre ostili a ogni diffusione della musica di Battisti per pubblicità e film - come lo stesso Lucio pare abbia chiesto prima di morire - ma anche alla diffusione su quelle piattaforme web, che naturalmente al momento della morte dell'artista neanche esistevano. Ed è probabile che gli eredi, guidati dall'indomita Velezia, siano già al lavoro per una controffensiva legale.

Presti, però, ha pieni poteri e l'obbligo di salvaguardare il patrimonio della società. Si tratta infatti di uno scrigno di canzoni storiche, ma anche di un tesoro economico ragguardevole. Al momento, gli incassi riguardanti la musica di Battisti sono legati esclusivamente alla Siae e fruttano intorno agli 800mila euro all'anno, cifra decisamente bassa per una star del suo livello. «Le canzoni che Lucio ha scritto con me in tanti anni meritano di essere ascoltate», aveva detto Mogol all'epoca dell'apparizione a sorpresa su Spotify. Ora, forse, arriveranno sul serio. E chissà che non vengano presto accompagnate da quelle dei dischi bianchi scritti con Pasquale Panella. Che per ora non fanno accapigliare nessuno, ma meriterebbero più di uno streaming.

riproduzione riservata ®

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA