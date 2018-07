Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiIl Principe si riprende la sua Roma. Parte proprio stasera dal palco della Cavea dell'Auditorium, infatti, il Tour 2018, di Francesco De Gregori, che lo vedrà impegnato sui palcoscenici di numerose località italiane fino a settembre.Per l'occasione, il cantautore romano sarà accompagnato sul palco dall'inseparabile capobanda Guido Guglielminetti al basso, da Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, una formazione già sperimentata in autunno nella serie di concerti che lo ha portato anche in Europa e negli Stati Uniti.In scaletta, i grandi cavalli di battaglia degregoriani, ma anche gioielli nascosti, canzoni «mai passate alla radio», brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni. «Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note racconta De Gregori ma mi piace anche quel silenzio un po' stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte».Del resto, proprio mischiare le carte, spiazzare, è da sempre la specialità del cantautore formatosi al Folkstudio, assieme agli amici Venditti, Bassignano e Lo Cascio. Il suo canzoniere resta un compendio di sentimenti sospesi, evocati con tocco visionario, cinematografico. Un percorso che, lungo le curve della memoria, attraversa le fasi più oscure e controverse della storia italiana, ma che si manifesta anche come una smisurata ode ai sentimenti, descritti sempre nella loro dimensione più intima e delicata.Per l'autore di Alice, Rimmel, Generale, La donna cannone e innumerevoli canzoni da conservare gelosamente nella memoria, la dimensione live è diventata ormai preponderante. Il palco è la sua seconda casa, e lo preferisce ormai stabilmente allo studio di registrazione. È il suo never ending tour, e pazienza se, sulle orme del maestro Dylan, qualche volta si diverte a fare a pezzi alcune sue canzoni. È una licenza, ma guai a chiamarla poetica. Perché De Gregori è davvero l'ultimo dei cantautori: tanto restio ad accettare il titolo di poeta, quanto indisponibile a svendersi al primo festival o mercato musicale.