Claudio Fabretti

«Il furto del secolo? Non lo so, di sicuro è stata una delle pagine più oscure della storia recente, con misteri tuttora irrisolti. Del resto, un colpo nella Banca di Roma all'interno del Palazzo di Giustizia non poteva essere una semplice rapina». Cristiana Mangani (foto), giornalista del Messaggero, ricorda così i fatti avvenuti a Roma il 16 luglio 1999, al centro del documentario di Crime+Investigation di cui è una delle voci (in onda martedì alle 22 sul canale 119 di Sky e, in contemporanea, su History). Lo speciale, intitolato proprio Il furto del secolo, ricostruisce il colpo che vide assieme Massimo Carminati, ex-estremista di destra legato alla Banda della Magliana, una squadra di ladri professionisti e alcuni carabinieri corrotti. Queste ultime complicità furono svelate proprio grazie a uno scoop della Mangani: «Quelle notizie uscite sul Messaggero provocarono un'accelerazione della vicenda. Quella notte, quando uscì il giornale, dovettero arrestare mezza Roma. C'era chi stava scappando, chi si era fatto passaporti falsi».

Ne scaturì un processo, «probabilmente l'unico in cui Carminati fu condannato, prima di quello per Mafia Capitale», sottolinea la Mangani, ricordando anche come dentro quelle cassette di sicurezza fossero nascosti documenti sui grandi misteri italiani, dalle stragi alla P2: «All'epoca si parlò di grande ricatto da parte di Carminati, certamente più interessato a entrare in possesso di quei documenti che di qualche anello con brillante. Nicolò D'Angelo - ex-capo della Mobile dell'epoca e voce narrante del documentario - racconta che nessuno aveva interesse a rivelare cosa ci fosse là dentro. E non fu mai ritrovato nulla».

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

