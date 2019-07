Claudio Fabretti

Il cuore dei Pink Floyd torna a battere stasera all'Auditorium. È in arrivo, infatti, Nick Mason, storico batterista della band inglese, con il suo Saucerful Of Secrets - The Heartbeat Of Pink Floyd. Un concerto unico che celebra i primi lavori del gruppo, in particolare i brani tratti dagli album The Piper At The Gates Of Dawn e A Saucerful Of Secrets.

Oltre a Mason, la formazione annovera Gary Kemp (sì, proprio il chitarrista e tastierista degli Spandau Ballet, qui anche alla voce), Guy Pratt al basso (storico collaboratore della saga floydiana), Lee Harris alla chitarra e Dom Beken (composizione). Un gruppo di speciali compagni di viaggio con cui Mason cattura lo spirito e la capacità immaginativa di quello straordinario evo psichedelico. Rivivono così brani epici come Astronomy Domine, Green Is The Colour, A Saucerful Of Secrets, che solo i fan più longevi avevano ascoltato dal vivo, e altri mai eseguiti in scena, come Lucifer Sam, Arnold Layne e Bike.

«Il piacere di suonare la batteria è rimasto inalterato e mi piace recuperare quell'atmosfera di comunità, dove artisti di ogni genere, non solo musicale, condizionavano le performance e i suoni», ha spiegato Mason, uno dei fondatori dei Pink Floyd, nonché l'unico membro ad aver sempre fatto parte del gruppo, in tutti gli album e le prove live.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA