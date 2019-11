Claudio Fabretti

I Jethro Tull fanno ancora festa. Stasera all'Auditorium Ian Anderson e compagni torneranno a celebrare il loro lungo viaggio, già narrato - con tanto di visual - nel tour del cinquantennale. Ma i Jethro Tull festeggiano anche i 40 anni dall'uscita di uno dei loro dischi storici, Stormwatch, datato settembre 1979. È l'album che completa una trilogia folk-rock che la band iniziò con Songs from the Wood nel 1977 e continuò l'anno seguente con Heavy Horses. Certificato oro negli Stati Uniti, Stormwatch è stato inoltre l'ultimo disco con la classica line-up di fine anni 70 dei Tull. Per celebrare la ricorrenza, l'etichetta Rhino ha anche pubblicato una deluxe edition del disco, che comprende 4 cd e 2 dvd con tanto materiale inedito. «Ho pensato di trovare un modo efficace per raccontare la storia dei Tull mentre festeggiamo - un po' di increduli - il nostro cinquantesimo anniversario. Questo sembra un momento buono per attingere ai ricordi dei tanti musicisti che hanno fatto parte della nostra storia», ha raccontato l'instancabile Anderson. Il pifferaio magico della compagnia sarà ancora una volta alla testa del gruppo per trascinare il pubblico con il suo flauto traverso, che ha griffato un pezzo di storia del rock d'oltremanica, tra multiformi suite, assoli incendiari e grandiose aperture melodiche. Una leggenda nata in Inghilterra all'ombra del blues, per poi volgere rapidamente verso il nascente prog-rock, in un lungo slalom dalla classica al folk-rock, dal prog al jazz-rock al folk. Con un totale di oltre 65 milioni di dischi venduti. E a raccontarla ora è anche The Ballad of Jethro Tull, la prima storia illustrata della band, scritta da Mark Blake con la supervisione dello stesso Anderson.

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

