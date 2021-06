Claudio Fabretti

Dieci gemelli e lode. Un parto da record mondiale, quello della sudafricana Gosiame Thamara Sithole, 37 anni: battuto il precedente primato della maliana Halima Cissé, che aveva dato alla luce nove bambini in Marocco il mese scorso.

I bambini, sette maschi e tre femmine, sono stati fatti nascere dopo 29 settimane di gestazione con un taglio cesareo, secondo quanto riportano i media sudafricani. Ma la sorpresa, per la mamma, è stata parziale: ne erano attesi, infatti, solo 8, stando agli accertamenti diagnostici effettuati in un ospedale di Pretoria, come ha riferito il marito della donna, Teboho Tsotetsi.

La donna, già madre di due gemelli di sei anni, aveva raccontato al Pretoria News che la sua gravidanza era naturale e che non si era sottoposta ad alcun trattamento per la fertilità. Il marito, disoccupato, l'ha presa con filosofia: «All'inizio è stato uno shock - ha dichiarato - ma mi sono sentito un prescelto da Dio per questo miracolo». Ora, dovranno solo affrontare qualche piccolo problema di logistica e gestione quotidiana. Ma nella loro famiglia sarà difficile sentirsi soli...

L'evento ha sorpreso gli stessi medici sudafricani. Secondo il vicedirettore della scuola di medicina presso la Sefako Makgatho Health Sciences University, Dini Mawela, un parto plurigemellare così numeroso è raro e solitamente associato a trattamenti per la fertilità. Prima di Gosiame Thamara Sithole e di Halima Cissé, la detentrice del record del maggior numero di bambini partoriti in un solo parto era la ballerina americana Nadya Suleman, con i suoi otto bambini messi al mondo nel 2009. Un concepimento reso possibile, però, dalla fecondazione in vitro.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA