Claudio Fabretti Cinquant'anni sognando l'America. La storica band folk-pop si

Claudio FabrettiCinquant'anni sognando l'America. La storica band folk-pop si celebra dal vivo in un concerto che si annuncia molto atteso, domani, all'Auditorium Conciliazione (ore 21). «Siamo insieme da 50 anni e ci divertiamo ancora a suonare. Siamo fortunati, non ci siamo mai sciolti, così non abbiamo neanche dovuto fare una reunion», racconta Gerry Beckley, voce, chitarra e tastiere degli America.In scaletta, i loro successi storici, come I Need You, A Horse With No Name, Ventura Highway, Survival e You Can Do Magic. «Le hit saranno la parte principale dello show - spiega Beckley - ma ci sarà anche spazio per altro materiale, incluso quello del nostro ultimo album Lost & Found». Perché gli America, oggi, vanno avanti con la stessa coerenza di sempre: «Sono cambiate le tecnologie, le modalità di produzione. Ma scrivere canzoni, per noi, è rimasta la stessa cosa».Una favola lunga 50 anni, quella di Gerry Beckley e Dewey Bunnell (più Dan Peek, scomparso nel 2011). Con radici a Londra, dove i membri del gruppo, figli di militari statunitensi di stanza nel Regno Unito, sognavano l'America. «Sono nato in Texas, ma a un anno mi portarono in Inghilterra - ricorda Beckley - Poi sono stato per un po' in Nebraska. Ad esempio, Ventura Highway era basata sul ricordo di un periodo in California». A unire le due sponde dell'Atlantico, provvedeva la musica: «Amavano gruppi americani come Beach Boys e Buffalo Springfield. Io poi adoravo Neil Young: Horse With No Name deve molto a lui».Una lunga storia che si è incrociata anche con quella dei Beatles: «A 17 anni, da fan dei Fab Four, chiesi a George Harrison se potevo usare il titolo della sua I Need You per uno dei miei primi brani. Anche se il riferimento musicale erano i Bee Gees di First Of May». E poi ci fu l'incontro con George Martin, il leggendario produttore dei Beatles, al fianco degli America per una serie di dischi? «Un grande onore. Con lui nacquero hit come Tin Man, Lonely People e Sister Golden Hair». E poi, nel 1982, ci fu anche l'incursione a Sanremo con Survival: «Era divertente, ma folle», ricorda divertito Beckley.Ma ora c'è solo da guardare al futuro. E festeggiare: «Oltre ai concerti, ci sarà un documentario tv, un box e un'antologia». Per sognare con gli America, oggi come 50 anni fa.riproduzione riservata ®