Claudio Fabretti

Cento anni dal giorno in cui il comunismo mise radici in Italia. Era il 21 gennaio 1921 quando a Livorno, al Congresso del Partito socialista (foto), la minoranza di sinistra fondò il Partito comunista. Il vento della rivoluzione russa del 1917 iniziava a spirare anche nel nostro paese e l'Avanti! titolava polemicamente L'inesorabile volontà di Mosca si è compiuta.

Da allora, il Pci ha vissuto per altri 70 anni, attraversando epoche e temperie politiche di ogni sorta: dall'antifascismo di Gramsci alla vocazione filo-sovietica di Togliatti, dalle aperture alla stagione dei movimenti e all'Alleanza atlantica di Berlinguer, fino all'atto finale siglato dall'ultimo segretario, Achille Occhetto, alla Bolognina il 3 febbraio 1991, quando si chiuse il sipario sulla storia del più grande partito comunista dell'Europa occidentale e nacque il Partito democratico della sinistra.

In mezzo, una lunga stagione di battaglie e di conflitti, anche interni, con correnti divenute ormai storiche (amendoliani, Manifesto, miglioristi, cossuttiani etc.) tra successi elettorali, come quel 34,4% conquistato nel 1976, ed errori storici, come la mancata condanna dell'invasione sovietica dell'Ungheria nel 1956. Dopo la caduta del Muro di Berlino del 1989, la Storia ha presentato il suo conto, ma senza cancellare un'esperienza politica che rimane un pezzo rilevante della storia d'Italia.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA