Claudio FabrettiBungaro si fa la festa. Con un concerto all'Auditorium, il 28 maggio, dove le sue canzoni «torneranno a casa», per celebrare anche il suo compleanno. «Finalmente, dopo un lungo tour, arrivo a Roma, la città in cui vivo - racconta - Non vedo l'ora di abbracciare gli spettatori: li aspetteranno un piano, una viola, un violoncello, contrabbasso, percussioni, le mie chitarre e le mie canzoni».Ci sarà anche il nuovo singolo?«Sì, Le previsioni della mia felicità è una canzone dedicata alla parte più fragile di noi, la migliore. E vorrei che fosse un invito alla felicità, a vivere ogni angolo di cielo di questa vita».È accompagnato anche da un videoclip, con due interpreti d'eccezione...«Sì, le sorelle Fontana, protagoniste del film Indivisibili. Sono rimasto disarmato dalla loro forza e dalla loro bravura. E anche grazie a loro il video sta andando fortissimo, con oltre 110mila visualizzazioni su YouTube in meno di tre settimane».Merito anche dell'ondata di popolarità ottenuta a Sanremo con Pacifico e Ornella Vanoni?«Sicuramente. Imparare ad amarsi è una canzone che è subito entrata nel cuore del pubblico. E salire su quel palco tanti anni dopo con una fuoriclasse della canzone italiana come Ornella è stata una grande emozione».Per molto tempo è stato più noto come autore che come interprete. C'è qualche canzone che le è dispiaciuto cedere?«No, perché alla fine tutte queste canzoni sono tornate, dentro il mio album Maredentro - Il viaggio. Le ho corteggiate, risuonate, riarrangiate. E ho messo in piedi uno spettacolo dove si ritrovano tutte nel luogo del delitto, là dove sono nate. C'è anche un omaggio a Jovanotti, Lu viddicu di lu mundu, versione in salentino di L'ombelico del mondo.Tante cantanti hanno interpretato i suoi brani. Ma c'è mai stata l'interpretazione perfetta?«Ne sceglierei due: Perfetti sconosciuti e Io non ho paura. Quando le ho sentite in bocca a Fiorella Mannoia ho avuto un sussulto al cuore».Sergio Caputo sostiene che talent e radio stanno uccidendo la musica. È d'accordo?«Mah, io sono uno che passa poco in radio, mi sono costruito un pubblico dal vivo e penso che anche Sergio, che è bravissimo, sia riuscito a farlo. Ci sono tanti modi per attirare il pubblico e credo che alla fine ci sia spazio per tutti. Anche i talent non sono da demonizzare: ho scritto canzoni per Emma, Mengoni, artisti con una personalità definita».È anche produttore e dirige da anni Master Class per giovani artisti. Ha un nuovo talento su cui scommettere?«Rakele, autrice con me di Le previsioni della mia felicità. Vedrete, farà strada».riproduzione riservata ®