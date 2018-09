Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiAnna Calvi a caccia di emozioni forti. Avvinghiata alla sua Telecaster come fosse uno scudo e pronta a far deflagrare tutta la carica sensuale del suo noir-rock, che infiamma anche l'ultimo album Hunter. Sarà lei la prima attrazione di O', rassegna di Musica, Danza, Arte alle Terme di Diocleziano, in programma per tre mesi: da oggi al 16 dicembre, più di 40 artisti internazionali in cartellone, che ogni sera fino a ottobre e poi la domenica al Planetario, restituiranno a uno dei siti più affascinanti di Roma, la vocazione di palestra per la conoscenza e «la funzione di luogo di incontro e svago - come sottolinea la direttrice del Museo Nazionale Romano, Daniela Porro - Invece dell'acqua, per tre mesi le Terme saranno invase dall'arte». Molti degli appuntamenti - incluso quello inaugurale - saranno a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.Si parte con Anna Calvi, dunque, colei che Brian Eno definì «l'artista più importante dai tempi di Patti Smith» e che - dopo le dieci liturgie vibranti dell'esordio - ha saputo consolidare la sua formula con One Breath del 2013 e Hunter, uscito qualche giorno fa. L'ultimo lavoro della cantautrice inglese mezzosangue italiana la vede sempre più sensuale e androgina vestale di un rock che ha assorbito la lezione oscura di numi come Nick Cave e David Bowie, ma che trova anche una imprevedibile vocazione operistica, sospesa tra Maria Callas ed Edith Piaf. Un talento vocale unico, che si sposa anche a una sorprendente abilità chitarristica.Ma alle Terme di Diocleziano troverà spazio anche il folk decadente e mitteleuropeo di Matt Elliott (al fianco di Vacarme), l'elettronica sperimentale di William Basinski e Gas, la danza contemporanea di Lisbeth Gruwez. Per voltare ancora pagina e portare, proprio lì, tra i capolavori millenari dell'arte romana, le note di Antigone, principe della techno francese. Dal 28 settembre prenderà il via anche la mostra sull'influenza del primitivismo nella scultura del 900, Je suis l'autre, Giacometti, Picasso e tanti altri.riproduzione riservata ®