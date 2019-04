Claudio Fabretti

A chiunque, almeno una volta, sarà capitato di imbattersi alla radio in quella voce pacata e arrochita dal fumo, che narrava le vicende politiche quotidiane. Una voce che si è spenta ieri, lasciando un grande vuoto nell'informazione nazionale. Massimo Bordin, 67 anni, anima di Radio Radicale, è morto a Roma in seguito alla malattia con cui combatteva da tempo. Ma fino al 2 aprile scorso ha condotto la sua trasmissione, Stampa e Regime, con il suo piglio, il suo sarcasmo, la sua voce inconfondibile, interrotta da qualche attacco di tosse. E ieri la sua Radio Radicale lo ha ricordato trasmettendo le note del Requiem, il capolavoro di Mozart che, tra l'altro, introduceva la mattina la messa in onda della sua rassegna stampa.

Stampa e Regime, in onda al mattino dal lunedì al venerdì, era da molti anni il più autorevole e importante programma radiofonico di anticipazione dei quotidiani. Bordin, oltre che la voce, ne incarnava lo spirito: curioso, critico, ironico.

Direttore di Radio radicale dal 1991 al 2010, Bordin ha legato alla sua storia all'amicizia e agli scontri con Marco Pannella (proprio per divergenze con il leader radicale lasciò la direzione dell'emittente). Ad accomunarli, le passioni politiche, ma anche quella per il fumo.

Bordin è stato ricordato con stima e affetto dall'intero arco costituzionale, compreso chi - come Vito Crimi, sottosegretario Cinquestelle all'Editoria - pare deciso a chiudere la storia di Radio Radicale. Il 21 maggio finisce, infatti, la convenzione con il governo per la trasmissione delle attività istituzionali. Basterà l'emozione per la morte di Bordin a salvare uno storico baluardo dell'informazione libera?

