Claudio Donato, ideatore del programma tv I miei vinili e gestore dello storico negozio Goody Music, come vede Battisti su Spotify?

«Credo sia giusto che tutta la musica sia online. Come accadeva negli anni 60-70 con i bootleg, i vinili con registrazioni non autorizzate, oggi le piattaforme streaming contribuiscono alla diffusione della musica. Anche se il vinile ha sempre un altro fascino».

Le piattaforme online fanno dunque bene alla musica?

«Sì, anche se rimane un problema...».

Di che si tratta?

«Penso che i provider che gestiscono queste piattaforme spingano all'ascolto solo di chi già fa numeri perché famoso. Così, un artista sconosciuto farà sempre fatica a emergere, a meno che non venga inserito in qualche playlist da qualcuno già conosciuto da tutti». (M. Lev.)

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA