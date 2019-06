Claudio Coccoluto: «Le norme ci sono, non ne servono altre»

Claudio Coccoluto, è d'accordo sulle discoteche sicure da bollino blu?

«Con l'allora ministro dell'Interno, Bianco, partecipai ad un tavolo interministeriale sul protocollo di legge per i locali da ballo. Non è servito a niente».

E allora che si fa?

«Strutture professionali guidate da persone di buon senso non dovrebbero aver bisogno di regole scritte. Mettere steccati alle fabbriche del divertimento è assurdo, lo steccato vero è il buon senso personale».

Un nuovo intervento normativo non potrebbe essere d'aiuto?

«L'aggravio di norme, codici e restrizioni non credo sia la strada giusta. Abbiamo già le norme Enpi che regolano la sicurezza del pubblico spettacolo, sono le più restrittive al mondo: nessun locale notturno è più sicuro di un locale italiano, ma non basta a scongiurare gli episodi di stupidità». (I.D.G.)

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

