Claudio Cecchetto, cosa ne pensa di questa sentenza che porta la musica di Lucio Battisti online?

«Sono d'accordo. Se l'hanno fatto con i Beatles, perché non si dovrebbe fare con Battisti? Come dice Max Pezzali: le canzoni sono dell'autore, ma le emozioni che danno sono di tutti».

Eppure c'è chi dice che il web uccida la buona musica...

«Per niente. La crisi del cd è una cosa, l'avvento della musica online un'altra. Non ho mai visto una così una grande diffusione della musica come oggi e in quanto appassionato, io non posso che goderne».

Anche se un nuovo Battisti non c'è?

«Forse le grandi canzoni sono già state scritte e oggi è difficile trovare un'idea nuova. Di sicuro Battisti appartiene al meglio che la nostra musica sia riuscita a esprimere». (M. Lev.)

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA