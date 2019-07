Claudio Burdi

Tutte le cucine del mondo, nel nuovo ristorante di Viviana Varese e Ritu Dalmia. Due chef affermate a livello internazionale, un'italiana e un'indiana, una stellata (suo il ristorante Alice) e l'altra autrice di libri e personaggio tv nonché titolare di diversi ristoranti tra India, Italia e Uk, hanno inaugurato in zona Porta Venezia un angolo per esploratori del gusto dall'inedita proposta gastronomica. Da Spica si fondono cuore e condivisione, divertimento e convivialità, in un ambiente easy ispirato alle culture, alle tradizioni, alla spiritualità di tanti Paesi del mondo che hanno lasciato il segno nell'anima viandante delle due chef. Ed il menu è un invito ad assaggiare, tra piattini da condividere e piatti principali, sapori e profumi di tante specialità rivisitate dello street food del pianeta, tra cocktail e dj set. Dal sud-est asiatico zuppe birmane, ramen giapponesi, insalate thai, bao e dim sum cinesi; dall'India samosa di patate e spezie con salsa di yogurt del Rajasthan, dosa (crêpes di riso e lenticchie), paratha (piadina tipica di Delhi) con pollo alla brace e chutney alle erbe o formaggio paneer e noci con chutney di mango; dall'Europa pizza fritta e primi del Bel Paese, polpo alla galiziana e cocas mallorquinas (la focaccia delle Baleari) con ricotta, fondente di cipolla e albicocca caramellata o con peperoni arrostiti, stracciatella, patate e acciughe; dalle Americhe tostadas, tortillas, nachos e costolette bbq.

3 Luglio 2019

