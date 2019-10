Claudio Burdi

Piatti e pizze all'insegna della condivisione. Nel nuovo N10, ristorante del grande bomber Alessandro Del Piero (il 10 era il numero della sua maglia) appena aperto a Milano, dopo Los Angeles, insieme ad altri amici imprenditori come Francesco Tafuro (della Fabbrica di Via Pasubio), viene servita una food experience tanto attuale quanto travolgente.

La location, già stazione di partenza della linea ferroviaria Milano-Monza nel 1840, è stata rinnovata per ospitare, tra elementi di design e cucine a vista, le diverse anime che la contraddistinguono. Nella sala principale il regno dello chef stellato Corrado Michelazzo che propone bocconi e piatti di ispirazione italiana e asiatica. Dalle lumache di terra in tempura con salsa verde e spuma d'aglio alla lingua di vitello croccante al nero di seppia, nocciole e cannella, dal riso riserva San Massimo come una parmigiana di melanzane ai ravioli carbonara con broccoli, guanciale e colatura di alici, dal piccione in viaggio da Hong Kong all'Italia al maialino con passion fruit, aglio nero e verdure, dall'Insalata russa calda alla Panna cotta ai funghi porcini, salsa alla barbabietola e granita di mandarino.

Al primo piano gli amanti della pizza si possono invece deliziare delle creazioni del Maestro pizzaiolo Marcello Costanzo servite a fette in un piatto-teglia: imperdibili quella al tonno scottato, semi di papavero, fiordilatte, cipolla di Tropea e datterino Flagella e la speck, fiordilate, tomino e rucola.

