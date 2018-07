Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio BurdiNon una semplice pizza, ma un vero e proprio piatto che combina il più amato e classico degli alimenti partenopei impreziositi da ingredienti ricercati e insoliti. Tra i precursori della pizza gourmet a Milano, La Taverna Gourmet è uno di quegli indirizzi che i buongustai devono provare per poter vivere un'esperienza gastronomica fuori dagli schemi, in virtù di un connubio unico tra gli impasti del maestro pizzaiolo Vincenzo Masi studiati per ad hoc per esaltare le creazioni dello chef Leonardo Giannico.Dal biologico con farina di tipo 1, integrale e semi di quinoa rossa a quello al malto fermentato con una birra artigianale, scorze d'arancia e miele, da quello alla liquirizia a quello al riso viola e semi di chia per accompagnare colatura di alici di Cetara, limoni di Amalfi, Patanegra Paleta Ibèrica Blàzquez o lardo di Colonnata. Oltre alle classiche e imprescindibili scampi cacio e pepe (crudité di scampi, pecorino romano, pepe e scorza di lime) e gambero e guacamole (gamberi rossi di Mazara del Vallo, guacamole, limone di Amalfi e tartare di bufala) molte novità estive come la Baccalà con spinaci, riduzione al Primitivo di Manduria e olive taggiasche disidratate, la tartare di salmone con confettura di peperoncino, crema di sedano rapa e daikon e la roast beef con topinambur e crema di mele allo zenzero.riproduzione riservata ®