Claudio BurdiL'atteso ritorno dello chef stellato italo-olandese in un nuovo ristorante che rivela definitivamente la corretta pronuncia del suo cognome. Eugenio Boer ha inaugurato da qualche giorno il Bu:r, in una piccola via del centro di Milano, per continuare a proporre i piatti che lo hanno reso celebre accanto ad una cucina concettuale fatta di degustazioni, omaggio ai cuochi che lo hanno formato e all'impronta emozionale che da sempre caratterizza le sue creazioni.Un elegante ristorante da 32 coperti dove gli orfani di Essenza possono così tornare a gustare i suoi grandi classici (risotto alla cenere, il cervo e la sua storia, il salmerino di montagna e le sue uova e il piccione in tre cotture, il macaron di cuore e fegato di piccione ricoperto di gruè di fave di cacao, l'uovo caduto nel prato e il ragù di polipo) o lasciarsi guidare in altri deliziosi percorsi tutti da scoprire. Come il Nino Bergese, dedicato a il cuoco dei re, il re dei cuochi o il Taverna Santopalato, per una versione rinnovata della cucina futurista; il Waste don't waste a base di piatti ricavati dagli scarti di altre preparazioni, il Think Green per chi segue un regime alimentare vegetariano, La Cuisine du marché con ricette che seguono stagionalità e disponibilità del mercato o Il Viaggio dove lo chef esprime il suo essere cittadino del mondo.riproduzione riservata ®