Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio BurdiFare la scarpetta nel piatto non è più un tabù. Perlomeno non lo è più nel nuovissimo restaurant & lounge che ha aperto i battenti in zona Navigli grazie all'ecclettico e vulcanico Francesco Sarcina che, oltre ad essere l'acclamato frontman delle Vibrazioni, è da tempo anche imprenditore di successo nella nightlife milanese.Il suo Scarpetta's è un luogo unico per concept e atmosfera, un salotto elegante e vintage arredato con oggetti, tavoli e sedie, raccolti personalmente dal cantante in tanti mercatini di mezza Italia così come le lampade che lo illuminano secondo il suo proprio stile. Un posto dove sentirsi coccolati e rilassarsi, dove anche personaggi della scena musicale e non solo possono staccare la spina e godersi una serata piacevole senza fronzoli. La proposta gastronomica aiuta: si degustano vari sughi con ottimi pane e focaccia o e si sceglie la pasta fresca o secca con cui abbinarli. Dal pomodoro e basilico al ragù alla bolognese, dalla carbonara al cacio e pepe, dal cime di rapa e pomodori secchi all'irresistibile ragù alla birra blanche (con crema di carote ai chiodi di garofano).Tutto rigorosamente preparato come a casa, grazie all'abile chef Rossella Codena che propone anche salse e piatti più elaborati come la crema di taleggio con pere croccanti allo zenzero e curcuma o il sugo di zucca, speck e stracchino fresco, golosissimi crostini con salse di stagione o un filetto di ombrina con crema di patate viola e porri con funghi all'amaretto. Da non perdere i signature cocktail e la ricca selezione di amari.riproduzione riservata ®