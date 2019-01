Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio BurdiÈ giunto il tempo della gastrocrazia. La gastronomia gourmet diventa democratica da Sine, nuovo concept restaurant affacciato su parco Marinai d'Italia, dove si vuole fare cultura del buon cibo a prezzi accessibili anche per i più giovani.L'idea dello chef partenopeo Roberto Di Pinto (allievo di Marchesi e Ferran Adrià, già executive chef al Bulgari) è rivoluzionaria: oltre ad una ricca carta anche un menu degustazione di 5 portate a 45 euro (il martedì per gli under25 a 35 euro) che varia quotidianamente con piatti di cucina mediterranea, tra tradizione e provocazione: come l'ostrica con granita al gin tonic o i plin con tartufo e limone candito (per un tocco di napoletanità che si vede anche dalla pasta più spessa), il tiramisù ai funghi e caffè o il babà al rum con gelato al pop corn. Per chi invece preferisce scegliere meno piatti, spiccano tra gli antipasti l'Uovo pochè con cremoso di patate, tartufo nero ed erbe insolite e la tartare brulè di petto e coscia d'anatra, rapa rossa, melograno e falsa ostrica.Tra i primi i ravioli d'ossobuco, salsa riso Milano e gremolada mediterranea, la Mescafrancesca patate e astice e il suo risotto Milano/Napoli. E poi coniglio all'ischitana o il pescato all'acqua pazza. L'ambiente è moderno e curato, dallo stile internazionale e dal servizio easy ma professionale del giovane staff. Notevole anche il bancone bar con etichette premium, per un aperitivo o un cocktail a fine pasto.