Claudia Gerini, musa per Califano

Claudia Gerini racconta Franco Califano. Alla Casa del Jazz, l'attrice romana, canta i brani più noti del Califfo, accompagnata dal Solis String Quartet nello spettacolo Qualche estate fa, diretto da Massimiliano Vado, in cui veste i panni di nove donne immaginarie che tra canzoni e parole, fanno rivivere la vita artistica e la parabola umana del cantante di Tutto il resto è noia. Si cerca dunque un punto di equilibrio, tra ciò che Califano appariva in pubblico, sfrontato don giovanni ed amante della bella vita, ma non amato da tutti. E quello che cantava, la malinconia, l'attenzione agli altri, la poesia che mascherava la durezza di alcuni passaggi della sua vita. La sua storia infatti, è stata un intreccio tra successi artistici e cadute personali. Gerini, nell'ambito de I concerti del parco, si fa interprete di quel mondo femminile - le donne erano le sue muse - che ha ispirato le canzoni più belle di Califano, rese in musica, con arrangiamenti originali da Minuetto a La musica è finita e naturalmente Un'estate fa.(P. Tra.)riproduzione riservata ®Viale di Porta Ardeatina 55 domani, ore 2, biglietti 15 euro, info 065816987 www.iconcertinelparco.it