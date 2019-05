Claudia Faggioni

ROMA - Sarebbe dovuto essere il grande mercoledì, la giornata clou di questi Internazionali. Invece l'unica a vincere è stata la pioggia. Una pioggia fitta e costante, inedita a Roma, che ha costretto gli organizzatori del torneo a rimandare di ora in ora gli aggiornamenti, con la flebile speranza di una tregua che poi non c'è stata. Un clima tutt'altro che primaverile, con pioggia ma anche vento, e una temperatura che faticava a raggiungere i dieci gradi. I tifosi più appassionati hanno resistito strenuamente finché hanno potuto, sotto gli ombrelli o nei pochi punti riparati del Foro Italico. Dopo aver conquistato uno dei rari biglietti rimasti in vendita, nessuno voleva arrendersi e lasciare l'impianto, già blindato per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Alla fine l'intera sessione di gioco è stata annullata, dando vita ad un vero e proprio rompicapo per gli organizzatori del torneo. Oggi, dunque, doppia sessione di gioco: i possessori dei biglietti di ieri potranno assistere ai primi due incontri, al via eccezionalmente alle 10, mentre alle 13 avrà inizio la sessione odierna (come precisato dalla Fit, chi non riuscisse ad utilizzare i biglietti e rinunciasse ai match della mattina potrà chiedere il rimborso).

Di positivo c'è che oggi il Foro Italico, si spera finalmente assolato, ospiterà due giornate di tennis in una, con molti giocatori in campo due volte. Il maxiprogramma del Campo Centrale sarà aperto dalla sfida tra la numero 1 del mondo Naomi Osaka e la Cibulkova. A seguire, la superstar Roger Federer contro Sousa e Novak Djokovic contro Shapovalov: in caso di vittoria entrambi i big torneranno in campo nel pomeriggio sulla Grandstand. Teatri invertiti per Rafa Nadal, che esordirà sulla Grandstand, contro il francese Chardy, e nel caso di vittoria aprirà la sessione serale del Centrale. In gioco anche quattro azzurri: Fabio Fognini, opposto al moldavo Albot, la promessa Jannik Sinner contro il greco Tsitsipas, Marco Cecchinato contro il tedesco Kohlschreiber e Matteo Berrettini, l'unico italiano già agli ottavi, opposto al vincente tra Ramos-Vinolas e Schwartzman.

