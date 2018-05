Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudia FaggioniROMA - «Non ne potevo più, da domani sono in vacanza!». Sincera e spontanea, Roberta Vinci ha salutato così il tennis, dopo la sconfitta - per mano della serba Krunic - al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia. Davanti a un Campo Pietrangeli gremito, la 35enne tarantina ha annunciato la sua decisione, già nota, di appendere la racchetta al chiodo. «Il risultato contava poco, ci tenevo a salutare e ringraziare il pubblico», ha ammesso Roberta, che ha ricevuto dal presidente Fit Binaghi un mazzo di 21 rose rosse, una per ogni anno di carriera. Tra gli altri azzurri, splendide vittorie di Marco Cecchinato sul n.71 Cuevas, del romano Matteo Berrettini sul n.63 Tiafoe e del numero 1 azzurro Fabio Fognini sull'ex top ten mondiale il francese Monfils. Esordio senza problemi per Novak Djokovic, in cerca della forma di un tempo. Ieri al Foro allenamento speciale di Rafa Nadal e Maria Sharapova.