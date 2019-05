Claudia Faggioni

ROMA - Federermania al Foro Italico. Da quando il campione svizzero ha sciolto le riserve - con un video su Instagram - sulla sua partecipazione agli Internazionali Bnl d'Italia, è partita la caccia ad ogni notizia, immagine, post sui social riguardante il tennista di Basilea. Tutti vogliono vedere il grande Roger, in partita o anche in allenamento, per la gioia della biglietteria del torneo, che punta a battere tutti i record di vendita. Questa, d'altronde, potrebbe davvero essere l'ultima occasione per ammirare l'attuale numero 3 del ranking sulla terra rossa romana, un'ultima opportunità di assistere dal vivo a un momento che resterà nella storia. Federer è già un'icona del tennis e non solo, e con il suo ritiro - a 37 anni verosimilmente non troppo lontano - si chiuderà uno dei più strabilianti capitoli dello sport mondiale.

Un suo ritorno a Roma, dopo tre anni di assenza, era stato giudicato improbabile fino a sabato, dopo l'annuncio a inizio stagione di prendere parte, su terra rossa, solo a Madrid e al Roland Garros. Invece, dopo l'amara sconfitta contro Thiem - fallendo due match-point - nei quarti del torneo iberico, Federer ha deciso di voler testare ancora un po' la sua preparazione in vista dello Slam parigino, illuminando di gioia gli appassionati. «È passato tanto tempo, non vedo l'ora» ha ammesso sorridente annunciando il suo arrivo nella Città Eterna, dove ha giocato quattro finali (2015, 2013, 2006 e 2003), ma non ha mai sollevato il trofeo. Alla sua ultima partecipazione, nel 2016, era stato sconfitto sempre da Thiem negli ottavi. Il suo atterraggio a Roma è previsto nel primo pomeriggio di oggi a Ciampino, mentre domani lo svizzero è atteso in allenamento e in conferenza stampa e mercoledì in campo contro il vincente tra lo statunitense Tiafoe e il portoghese Sousa. Guardando avanti, possibili quarti di finale contro Fognini o Tsitsipas, e possibile semifinale contro il suo eterno rivale Nadal, eventuale remake nell'indimenticabile finale del 2006 (vinta da Rafa al tie-break del quinto set). I due si sono incontrati anche nella finale del 2013, persa da Federer con un netto 6-1 6-3. Intanto, comunque vada il suo cammino, Roma può godersi Re Roger un altro anno ancora. È stata una bellissima sorpresa. Per il ritiro c'è ancora tempo.

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

