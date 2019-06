Claudia Faggioni

ROMA - È già al lavoro con il suo allievo sui campi di Wimbledon, in attesa del via lunedì prossimo. Vincenzo Santopadre, ex tennista e attuale coach di Matteo Berrettini, ha il merito di aver accompagnato il giovane romano - classe 96 - in una scalata vertiginosa, che lo ha portato questa settimana nei primi 20 del mondo, dopo la vittoria sull'erba di Stoccarda e la semifinale ad Halle (oltre al precedente trionfo sul rosso di Budapest e la finale a Monaco di Baviera). E adesso c'è Wimbledon, il torneo con la T maiuscola.

«Per quanto riguarda i big, io ho un debole per Roger Federer, quindi ovviamente mi piacerebbe vederlo vincere ancora, e non sono certo l'unico - ammette Santopadre -. Tra i più giovani, ho apprezzato Auger-Aliassime (battuto proprio da Berrettini nella finale di Stoccarda, ndr). Non mi stupirei di trovarlo negli ultimi giorni del torneo ancora in gara».

E lo stesso discorso vale per Matteo. «Sì, siamo reduci da due settimane eccezionali e c'è tanta fiducia. Dobbiamo però restare con i piedi per terra, sappiamo che può succedere di tutto. Diciamo che non mi meraviglierei se dovesse arrivare una sconfitta prematura, ma nemmeno di ritrovare Matteo nella seconda settimana».

L'exploit sull'erba ha superato ogni aspettativa. «Sono i frutti del lavoro di tutto l'anno» spiega il coach. «Matteo aveva alle spalle una sola stagione su questa superficie ed era in ritardo su alcuni aspetti. Ora ha colmato le lacune e ha una nuova consapevolezza». Merito anche dell'ottimo team alle sue spalle. «Noi abbiamo dovuto adeguarci alla sua crescita così repentina. Da anni abbiamo scelto di puntare su una sua sempre maggiore autonomia. La chiave dei progressi è sicuramente lo splendido rapporto umano all'interno del team, la vicinanza dei suoi genitori e del Circolo Aniene, una seconda casa».

Con Berrettini nei top 20 e Fognini nei top 10, l'Italia ha i numeri per fare bene, anche a Wimbledon. «Il tennis azzurro al maschile sta vivendo un momento d'oro - conferma Santopadre -. Ai ragazzi può solo giovare una sana competizione. E vivere insieme un periodo positivo fornisce stimoli continui».

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

