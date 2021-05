Claudia Faggioni

È già grande tennis agli Internazionali Bnl d'Italia. Saranno sei gli azzurri in campo oggi, purtroppo senza il supporto del pubblico romano, ammesso - in numero limitato - solo dagli ottavi di giovedì. Grandissima l'attesa per il 19enne Jannik Sinner, attuale numero 18 del mondo, opposto al francese n.32 Humbert (terzo match sul Centrale). È bello essere tornato qui, uno dei tornei più belli del mondo ha detto l'altoatesino, che in caso di vittoria troverebbe Nadal al secondo turno. Roma è un torneo speciale per noi italiani - ha aggiunto - è un vero peccato che ai primi turni non ci sia il pubblico. Il match di Sinner sarà seguito dall'esordio di Camila Giorgi contro la spagnola Sorribes Tormo. Fari puntati anche su Fabio Fognini, atteso sulla Grand Stand Arena dall'ostico giapponese Nishikori. Stesso campo per le sfide di Stefano Travaglia (contro il francese n.35 Paire) e Lorenzo Musetti (contro il polacco n.16 Hurkacz), mentre il Pietrangeli ospiterà il match tra Gianluca Mager e l'australiano De Minaur. Già fuori, invece, Salvatore Caruso, sconfitto ieri in due set dal belga Goffin.

