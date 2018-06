Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudia FaggioniDa Torpignattara al MoMA di New York. È la strada del progetto Vipra di Federico Proietti e Valerio Mannucci - Vipra - attesi ora live al Maxxi per Just Music Festival. Un progetto, quello di Vipra, che spazia tra i generi. «Abbiamo sempre scelto - spiega Proietti - di puntare su un format di avanguardia artistica». E questo li ha portati ad essere invitati a suonare in musei e gallerie internazionali tra i più importanti del mondo.Vi aspetta anche il MoMA«Sì, il primo settembre. Presenteremo il nuovo live che portiamo ora al Maxxi. Andare a suonare a New York è un sogno».Siete un duo, ma suonate spesso in tre«Sì, ad ogni concerto c'è un ospite diverso. Forse al Just ci sarà con noi DJ Vatileaks, con cui collaboriamo spesso. Ci siamo trovati benissimo, lui è un grande produttore: noi ci occupiamo maggiormente della parte concettuale e intellettuale e lui di quella musicale».Avete inventato un genere«Sì, la musica jao, che è anche il titolo del nostro album e che in italiano significherebbe musica addio. È una reinterpretazione del concetto di musica oggi, nel 2018. La descriverei come musica rallentata, o criptodance».Il vostro lavoro è infatti legato alla criptografia«La nostra idea era di fare musica criptata, quindi con messaggi di rivolta sociale e di denuncia, ma nascosti: devi avere una chiave per capire il concetto in profondità. Il concept del disco è anche legato al presenturo, un'era immaginaria, sostanzialmente il periodo storico in cui viviamo. Si intende che il tempo, in realtà, non esiste»Progetti?«Dopo l'album Musica Jao faremo anche Cinema Jao, un lungometraggio che uscirà probabilmente nel 2020: lo scopo è quello di rivoluzionare tutte le arti di oggi. Avrà un immaginario marvel-pasoliniano e sarà un video-album, quindi uscirà insieme ad un nuovo disco e ogni pezzo sarà un episodio. Possiamo anticipare che ci sarà la partecipazione di DJ Vatileaks».Cosa c'è di Torpignattara in tutto quello che fate?«La multietnicità. Torpignattara è il mondo in miniatura».riproduzione riservata ®